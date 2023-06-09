Палеонтологи начали буровые исследования в Кузбассе

На Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципального округе в Кузбассе впервые в России начались исследования с помощью специального бурения, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области. Буровые работы проводят сотрудники лаборатории геологии филиала Кузбасского государственного краеведческого музея, а также геологи и буровики Томской комплексной геологоразведочной экспедиции. Полученный керн горных пород станет эталонным разрезом континентальных нижнемеловых отложений Кузбасса и всей территории юго-востока Западной Сибири. Он будет также исследован геохимическими и микропалеонтологическими методами. В ближайшее время будут проведены геофизические исследования скважины Шестаковская–1, в ходе которых ученые определят естественную радиоактивность и электрическое сопротивление горных пород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Исследователи уже определили глубину залегания самого раннего слоя, содержащего остатки динозавровой фауны. Мощность нижнемеловых отложений составила около 100 м. По словам доцента кафедры палеонтологии и исторической геологии Томского госуниверситета Алексея Файнгерца, на вершине горы Крутошишка пробурено уже 200 м скважины, «изучение отобранного керна позволит выявить мощность костеносных отложений раннемелового возраста и подтвердить статус Шестаковского палеонтологического комплекса как одного из крупнейших в мире». Он также отметил, что разведочное бурение в палеонтологических целях еще не проводилось.

По данным сайта Чебулинского краеведческого музея, Шестаковское местонахождение раннемеловых континентальных позвоночных было обнаружено в 1953 года, когда геологи нашли первые фрагменты скелетов динозавров в районе села Шестаково на северо-востоке Кемеровской области. Тогда их не посчитали частью массовых останков, которые в свою очередь были установлены уже после раскопок, начатых в 1994 году.

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Игорь Лавренков, Кемерово