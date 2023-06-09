Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза

В Свердловской области за минувшие сутки площадь лесных пожаров сократилась в три раза — до 1,2 тыс. га. При этом из пяти возгораний четыре уже локализованы на площади 913 га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Накануне удалось потушить три пожара на площади более 2 тыс. га. Самое крупное возгорание было в Гаринском городском округе (2,1 тыс. га). Борьбу с огнем ведут более 300 человек, привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля.

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