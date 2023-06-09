В Свердловской области ожидаются похолодание до +3 градусов и грозы

С 9 по 11 июня в Свердловской области ожидается похолодание до +3 градусов и грозы. По данным уральского Гидрометцентра, днем во пятницу температура воздуха в регионе составит +15°…+20°. Местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3-8 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.

В субботу, 10 июня, температура ночью опустится до +6°…+11°. Днем синоптики прогнозируют +19°…+24°, на севере — +16°…+21°. днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 11 июня, температура воздуха ночью составит +3°…+8°, на крайнем юге — до +13°. Днем ожидается +13°…+18°, на севере — +10°…+15°. Ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

По данным сервиса Яндекс Погоды, в Екатеринбурге 10 июня будет облачно, а температура достигнет +21°. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 2,7 м/с.

Воскресенье, 11 июня, также будет облачно. Утром температура воздуха составит +14°. Днем отметка термометра поднимется до +16°, а вечером опустится до +15°.

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