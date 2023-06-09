Дмитрий Махонин: ряд отраслей экономики страдают из-за низких цен на продукцию

План исполнения налоговых поступлений в Пермском крае выполняется на 97–98%, рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с руководителями пермских СМИ. Он сообщил, что «ряд отраслей сильно страдают, исходя из уровня цен». «ЛУКОЙЛ-Пермь» в этом году платит куда меньше, чем в позапрошлом и прошлом»,— отметил губернатор.

По словам главы Прикамья, ряд предприятий региона существенно увеличили налогооблагаемую прибыль. В их числе он отметил АО «Сорбент» и Уральский завод противогололедных материалов, а также нефтесервисные предприятия. Губернатор подчеркнул также, что в сложном положении находятся некоторые предприятия агропромышленного комплекса. «Прежде всего, это производители сырого молока, так как на него падают цены. Последствия, я думаю, понятны,— пояснил Дмитрий Махонин.— Буквально вчера общался с представителями двух хозяйств: работают не в убыток, но на развитие денег нет».