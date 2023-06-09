Суд продлил арест обвиняемым по делу о взрыве в новосибирской пятиэтажке

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей двум фигурантам дела о взрыве бытового газа в жилом доме: 25-летнему Евгению Кавуну и 45-летней Ирине Урбах. Они будут находиться под арестом до 9 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК (факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

Евгений Кавун и Ирина Урбах были задержаны в феврале 2023 года. Как считает следствие, они представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз сервис» и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах, в том числе в доме на Линейной, где «из-за утечки газа из газоиспользующего оборудования и произошел взрыв». В результате погибли 13 человек. Обвинения в свой адрес оба фигуранта дела отрицали.

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Оксана Павлова