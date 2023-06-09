Директор томской УК получил срок за поджог автомобилей жильцов

В Томске директор местной управляющей компании приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за поджог чужого имущества. По данным прокуратуры региона, в правоохранительные органы обратилась председатель совета одного из ногоквартирных домов, которая подозревала директора УК «Жилищник» в поджоге ее автомобиля. По словам женщины, между ними сложились неприязненные отношения из-за критики работы УК.

Следственные действия подтвердили эти подозрения. В ходе следствия директор фигурант дела заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд установил, что в 2022 году директор управляющей компании привлек к поджогу автомобиля двоих местных жителей, один из которых облил машину горючей жидкостью и поджег ее.

Кроме того, установлена причастность директора УК к поджогу еще одного автомобиля в 2016 году. В результате возгорания огнем был поврежден также припаркованный рядом другой автомобиль. Уголовное преследование за это преступление в 2016 году прекращено в связи с истечением сроков давности.

Ущерб. причиненный жителям директором УК составил 2,1 млн руб. Фигурант дела частично его возместил, сообщает прокуратура Томской области.

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Оксана Павлова