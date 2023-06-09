ПВО сбила две ракеты над Белгородом, поврежден частный дом и автомобили

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) вечером четверга, 8 июня сбила на подлете к Белгороду две ракеты, запущенные, предположительно, с территории Украины. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, осколками «сбитых над Белгородом воздушных целей» были повреждены крыша частного жилого дома и автомобили. Пострадавших среди мирного населения, по предварительным данным, нет. «Оперативные службы на месте, подворовой обход продолжается»,— заверил губернатор.

Сергей Калашников

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