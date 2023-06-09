Заверните мне Dior

Роскошные отели давно перестали быть просто местом краткосрочного пребывания, тут можно жить полноценной жизнью и получить любые услуги. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как косметические компании используют преимущества гостиничных территорий.

«Любой каприз за ваши деньги» — никогда еще эта фраза не была более уместна: пятизвездные отели превращают жизнь своих постояльцев в непрекращающийся хэппенинг, полный многогранных и запоминающихся впечатлений.

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Отель Alila Kothaifaru Maldives



Так, в санкт-петербургском отеле «Астория» можно забронировать ложу в Михайловском театре и наслаждаться оперными страстями буквально в нескольких метрах от себя, в сочинском Radisson предлагают меню подушек, как в лучших бутиках здорового образа жизни, в дубайском Jumeirah Al Naseem в номерах гостей ждут шампанское и подарочные косметические наборы от Hermes. Аксессуары, полотенца, пляжные сумки из модной соломы — все, для того чтобы создать правильное впечатление об отеле и завоевать сердце гостя.

Экспансия брендов красоты в роскошные отели — это попытка привлечь новых клиентов или укрепить взаимоотношения с теми, кто уже знает и давно пользуется косметикой того или иного бренда. В этой связи интересны опыты Dior — не так давно были открыты несколько спа-кабин-купе в «Восточном экспрессе», который путешествует по Шотландии: своего рода спа-салон на колесах, что в разы увеличивает интерес к такому времяпрепровождению. Ты не просто куда-то едешь, а едешь с пользой, или, если посмотреть с другого ракурса — ты не просто тратишь время на массаже, а едешь и приближаешься к конечной цели своего путешествия. Как говорится, ситуация win-win.

Открытый спа на Лазурном берегу Франции в отеле du Cap-Eden-Roc — еще одна новинка марки нынешнего года. Валери Мюллер, региональный директор по коммуникациям отеля, говорит, что в их бутике можно купить не только косметику Dior, но и ограниченную серию Dior Eden-Roc, вдохновленную отелем: лак для ногтей в морском синем оттенке и палетки теней для век. Таким образом, обладатели этих средств становятся участниками закрытого «клуба для своих», для тех, кто может себе это позволить.

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Виктор Димитров, генеральный директор представительства французской косметической марки Anne Semonin в РФ, считает, что работать с отелями нужно и выгодно. «Зачем бренду нужно заходить в отели? Чтобы спустить людей из номеров в спа, нужно предоставить им что-то интересное, необычное. А начав знакомство со средством в номере, познакомившись с ароматом и текстурой, гость хочет продолжить знакомство уже в спа — получается полный цикл работы косметического бренда»,— говорит он.

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В кипрской Anassa работают с премиальным Acqua di Parma, причем ставят в номерах полноразмерные флаконы — «наши гости это очень ценят», подчеркивает генеральный директор отеля Себастьян Вурст. Он же делится своими принципами — работать и с маленькими люксовыми компаниями, но новыми, отличающимися от тех, что можно найти в больших магазинах, например, такими как Augustinus Bader и Tata Harper. Еще один отель, который активно принимает российских туристов, мальдивский Nautilus старается отдавать предпочтение небольшим артизанальным брендам и уходит от британской марки Pehnaligon`s, чтобы сфокусироваться на Maison Caulieres и Omorovicza.

В SPA SIBO сочинского отеля Radisson Collection Paradise Resort & Spa работают с Comfort zone, Nashi Organ и Ligne St. Barth, то есть акцент делается на спа-марки с проверенным «рабочим» составом и приятными органолептическими свойствами.

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Однако для формирования идентичности не все стремятся к работе с узнаваемыми брендами — зачастую во главу угла ставится определенный состав косметических формул и свой собственный, но «no name» аромат. Оксана Макаркина, региональный директор по закупкам Radisson Hotel Group в Восточной Европе, России, Турции, рассказывает, что в их отелях средства имеют определенный состав и парфюмерную композицию, которые являются собственностью Radisson Hotel Group. Раз в несколько лет проводится тендер среди глобальных поставщиков гостиничных косметических принадлежностей по итогам которого выбирается единый партнер и формируется цепочка поставок в регионы и страны. «Косметическая программа выпускается под брендом Radisson Hotel Group и является ключевой частью бренд-идентичности компании, поэтому Radisson Hotel Group продолжает придерживаться принципа собственной коллекции и на данный момент не имеет коллабораций или кобрендинга с другими узнаваемыми или нишевыми брендами. При этом в спа-салонах отелей используются специализированные косметические линии в зависимости от концепции каждого конкретного спа и выбора локального менеджмента отеля»,— подчеркивает она.

Примерно так же действуют и многие островные отели — не секрет, что Сейшелы и Мальдивы стремятся развивать направление локальных косметических брендов, названия которых гости, скорее всего, дома и не вспомнят, погруженные в состояние неги после пляжного отдыха. Томас Вебер, генеральный менеджер Kothaifaru Maldives, где русских клиентов сейчас — примерно треть от общего числа постояльцев, говорит о том, что их главная задача — это помочь гостям вернуться к релаксу и равновесию. Все косметические продукты изготавливаются вручную из натуральных ингредиентов, а в спа распыляют успокаивающие ароматы эфирных масел.

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Еще одна грань взаимодействия и воздействия на гостей — это выпуск своих собственных ароматов, чтобы человек уезжал из отеля с ольфакторным воплощением отеля, буквально с осязаемыми впечатлениями в руках. В марроканском Royal Mansour Marrakech гордятся коллекцией парфюмированных свечей Bois De Mansour, которые были разработаны парфюмерным домом Maitre Parfumeur: сандал, тимьян и ваниль сделаны по всем канонам ароматического искусства и говорят на том самом языке, который вмиг перенесет вас в Марракеш, где бы на самом деле вы ни находились.

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Интерьеры, сервис и качество обслуживания — главное, что ищут гости в отелях класса люкс, а косметические средства и услуги в спа-салонах уже стали эталоном роскошного отдыха. При прочих равных именно косметика стала самым расхожим средством демонстрации класса, деталью, которую нельзя не запомнить, чтобы потом постить в соцсетях или радостно везти домой с рассказами «а вот это было бесплатно». Конечно, нет. Бесплатно ничего не бывает, все это, по сути, уже включено в цену номера, но как-то незаметно получается, что в такие положительно окрашенные эмоциональные моменты эти нюансы отходят на второй план.

Ирина Кириенко