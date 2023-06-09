В Техасе из-за обрушения дороги пострадал 21 человек

В округе Бразория в штате Техас обрушилась пешеходная дорога. В результате ранения получил 21 подросток, сообщает AP со ссылкой на местных чиновников.

Инцидент произошел в городе Сёрфсайд-Бич на берегу Мексиканского залива. Пострадавшие — подростки из летнего лагеря от 14 до 18 лет. Пятеро были доставлены вертолетом в больницу в Хьюстоне, еще шестерых отвезли в местные больницы на машине скорой помощи. Около 10 человек доехали в больницы на личном транспорте.

По предварительным данным, полученные травмы не представляют угрозы для жизни подростков. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. На видео с места инцидента видно, что дорожка была сделана из дерева.