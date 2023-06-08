Популярное вкраеведение

Глава Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал резонансную инициативу о перераспределении полномочий между правительством и мэрией Перми. Господин Махонин считает, что региональные власти хотят забрать управление теми сферами, которыми город управляет недостаточно эффективно. Вместе с полномочиями у города могут забрать доходы от платежей по УСН. Несмотря на публичную критику работы мэрии, губернатор заявил, что конфликта между ними и главой Перми Алексеем Демкиным нет, и назвал последнего своим подчиненным. Господин Демкин заявления губернатора не комментировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения с руководителями пермских СМИ прокомментировал резонансный законопроект о перераспределении полномочий между краевым правительством и администрацией Перми.

Законопроект, внесенный в конце мая, находится на рассмотрении заксобрания и предполагает переход на уровень краевого правительства полномочий администрации Перми в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Перераспределение предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года.

По словам губернатора, перераспределение полномочий в пользу регионального правительства повысит оперативность и эффективность госуправления. «Хотим решить проблемы, которые по тем или иным (в том числе политическим) мотивам не решались. Например, сфера похоронных услуг до сих пор криминальная, и у городской администрации не будет политической воли, чтобы решить эту проблему. У нас она будет, и мы понимаем, как это сделать»,— поделился Дмитрий Махонин. В частности, он полагает, что перевод в край полномочий, связанных с ритуальными услугами, даст возможность найти инвестора для строительства крематория на Восточном кладбище в Перми. «Я два года ходил и говорил, что надо делать нормальную частную концессию. Сначала имитировали работу, что кого-то искали. Всех, кто хотел, “отшили”. Потом решили достроить за бюджетные деньги. Фактически там сейчас не крематорий, а дворец какой-то получается. Это, наверное, хорошо, но в сегодняшних условиях финансово неэффективно. Пока это вопрос к городским властям, это их решение»,— считает губернатор. Он не исключил, что для финансирования дополнительных полномочий региональные власти могут забрать у краевой столицы доходы от платежей по упрощенной системе налогообложения (УСН). По информации Контрольно-счетной палаты Пермского края, в 2024 году в бюджет Перми запланировано поступление доходов от УСН в размере 1,3 млрд руб., в 2025-м — 1,4 млрд руб. «Думаю, пермяки от этого только выиграют. Кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов, а кто-то — в выдаче грамот. Пусть каждый занимается своей компетенцией: коллеги в городе выдают грамоты, а мы будем работать»,— заявил Дмитрий Махонин.

При этом он утверждает, что перераспределение полномочий не связано с конфликтом между губернатором и главой Перми Алексеем Демкиным: «Никаких конфликтов не происходит, невозможно наличие конфликта между начальниками и подчиненными. Есть управленческие решения, которые мы будем реализовывать».

Господин Демкин в тот же день общался с жителями Перми на своей странице ВКонтакте, однако свое отношение к перераспределению полномочий не выразил. В пресс-службе мэрии комментировать заявления Дмитрия Махонина отказались. Ожидается, что законопроект губернатора может быть рассмотрен на июньском заседании заксобрания.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что глава региона «действует в рамках федерального тренда на усиление централизации власти». «Примерно с 2014 года началась постепенная ликвидация местного самоуправления. Сейчас его практически не существует. Однако остаются крупные города, региональные центры, где сконцентрированы значительные финансовые ресурсы, дорогие земельные участки. На этой почве периодически возникают конфликты между руководителями РФ и регионального центра, дележ властных полномочий. Возможно, нечто подобное произошло и в Пермском крае. Хотя этот конфликт открыто и не признается»,— полагает эксперт.

Он не исключает, что глава Перми может покинуть свою должность. «Если это случится, значит, губернатор одержал победу в этом противостоянии. Но не думаю, что это будет громкая отставка со скандалом. Скорее всего, передача власти пройдет в спокойном, согласованном режиме: пост сдал — пост принял»,— отмечает Олег Борисенко.

Константин Кадочников