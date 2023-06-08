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«Яндекс Погода»: 9 июня в Черноземье будет облачно, среднесуточная температура составит от +24° до +27°

В пятницу, 9 июня, погода во всех шести регионах Черноземья будет преимущественно облачной с прояснениями, следует из данных «Яндекс Погоды».

В Белгородской и Воронежской областях среднесуточная температура воздуха составит +27°. На градус холоднее будет в Тамбовской области. +25° ожидается в Курской и Орловской областях, чуть прохладнее будет в Липецкой области — +24°.

В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях среднесуточная температура воздуха составит +26°. На градус холоднее будет в Белгородской, Курской и Орловской областях.

Сергей Калашников

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