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Коммерсантъ FM
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Premiata показала весенне-летнюю коллекцию

Этим летом итальянская марка Premiata представляет кроссовки Moe Run — самую легкую модель из всех коллекций. Верх кроссовок сделан из натуральной кожи и технологичного текстиля, а их главное отличие — в высокой упругой подошве, которая нивелирует ударную нагрузку. Еще одна фокусная модель — универсальные кеды Clay. Также в коллекцию вошла линия Apparel: легкие парки из нейлона, хлопковые футболки с эффектом деграде и брюки карго. Есть и линейка рюкзаков, которые подойдут как для путешествий, так и для городской жизни.

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Фото: Premiata

Фото: Premiata

Фото: Premiata

Фото: Premiata

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Фото: Premiata

Фото: Premiata

Фото: Premiata

Фото: Premiata

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