«Я старался для семьи»

В Калининском райсуде Уфы прошло первое заседание по уголовному делу в отношении предпринимателя Фарита Самигуллина, обвиняемого, в том числе в даче взятки военкому Константину Выропаеву, которого просил посодействовать четырем спортсменам в получении военных билетов, еще одному нужно было оформить отсрочку от армии. На процессе Самигуллин вину признал и просил суд не изолировать его от общества. Прения назначены на 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Судья Калининского райсуда Уфы Марсель Ишкубатов начал рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего предпринимателя Фарита Самигуллина (работает в сфере строительства), обвиняемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), посредничестве во взятничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

На суде интересы подсудимого представляли адвокаты Людмила Кобалия и Юлай Давлетов, в качестве гособвинителя был помощник прокурора Калининского района Рашит Шаймухаметов.

После безуспешной попытки госпожи Кобалии закрыть судебное разбирательство от СМИ, ее подзащитный был допрошен. Комментируя два эпизода посредничества во взяточничестве, он пояснил, что получил от двух студентов 290 тыс. руб. за сдачу экзаменов в УГНТУ. Часть этих денег он передал знакомому сотруднику вуза, а часть оставил себе.

Рассказал господин Самигуллин и о даче взяток на тот момент начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константину Выропаеву (осужден на шесть лет условно). Тогда подсудимый действовал в интересах спортсменов призывного возраста. Военные билеты были нужны 25-летнему нападающему ХК «Югра» Владиславу Лукину, бывшему игроку ХК «Салават Юлаев» 22-летнему Анвару Сулейманову, 25-летнему нападающему петербургского ХК СКА Михаилу Воробьеву и 27-летнему нападающему магнитогорского ХК «Металлург» Семену Кошелеву. Экс-полузащитник молодежного состава ФК «Уфа» 23-летний Дмитрий Белозеров просил, в свою очередь, отсрочку от армии на четыре года. Ранее спортсмены были приговорены к условным срокам или выплате штрафов.

В обмен на услугу Константин Выропаев получил абонементы на хоккейные матчи стоимостью 70 тыс. руб.

Комментируя четыре эпизода мошенничества, Фарит Самигуллин пояснил, что спортсмены к нему обращались с января 2019 года по июнь 2020 года. От Кошелева он получил 40 тыс. руб., от Сулейманова — 158 тыс. руб., от Белозерова — 175 тыс. руб., от Воробьева — 200 тыс. руб. Эти деньги, которые, вероятно, предназначались Константину Выропаеву, обвиняемый оставил себе.

«Деньги никому не передавал»,— заключил он.

Говоря о Владиславе Лукине, Фарит Самигуллин отметил, что помогал ему дважды: помимо военного билета, тот просил поспособствовать в получении новых водительских категорий. За первую услугу подсудимый получил 159 тыс. руб., за вторую — 70 тыс. руб. Эти деньги Фарит Самигуллин также присвоил, а с Константином Выропаевым и бывшим начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Башкирии Ильдусом Шайбаковым рассчитывался из собственных средств.

Фарит Самигуллин заявил, что пойти на преступления его заставили заболевания двух из трех его детей, а также стоимость услуг репетиторов.

«Я старался для семьи, — начал он. — Опять-таки я не хочу прикрываться детьми, но для меня они самое дорогое. Просто я был вынужден искать дополнительный заработок, выкручиваться каким-то образом. Государство помогает, но этих денег недостаточно»,— сказал он, отметив, что его среднемесячный доход составляет 400-490 тыс. руб., а расходы — около 400 тыс. руб.

«В ноль выходите?»,— спросил судья.

«Да, — ответил подсудимый. — Если в Москву летаем (для обследования ребенка. — «Ъ-Уфа»), (сумма) возрастает».

На вопрос помощника прокурора Фарит Самигуллин сообщил, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в содеянном раскаивается.

«Согласен, на тот момент я, наверное, не осознавал, что совершаю такие тяжкие преступления. Старался для семьи, но неправильный путь выбрал. На данном этапе все осознал»,— сказал он, попросив не изолировать его от общества.

Прения назначены на 6 июля.

Венера Хисамова