Депутаты повышают градус

Депутаты Курултая Башкирии намерены ужесточить законодательство в области производства алкогольной продукции. К такому решению они пришли после обсуждения ситуации с суррогатным сидром в республике. Выяснилось, что отдельные партии «Мистера сидра», от отравления которым умерли 32 человека в ПФО, попали в продажу, но были вовремя выявлены. Участники заседания пришли к выводу, что за время пандемии количество проверок производителей сильно уменьшилось, чем воспользовались недобросовестные участники рынка. Эксперты разошлись в оценке результативности мер контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мистер Сидр» может привести новые проверки и правила на рынок алкоголя

Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области «Мистер Сидр» может привести новые проверки и правила на рынок алкоголя

Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

Депутаты комитета Курултая Башкирии по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму заслушали доклады о ситуации с суррогатным сидром в республике в связи с массовым отравлением в нескольких регионах Приволжского федерального округа. На сегодняшний день от употребления «Мистера сидра» погибли 32 человека, еще 98 пострадали. В пробах напитка были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Начальник отдела надзора по гигиене питания управления республиканского Роспотребнадзора Земфира Магзюмова сообщила, что ведомство на основе информации Росалькогольрегулирования организовало одну внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой. «Сегодня наши коллеги выехали на объект, проводят отбор проб. 2460 кг приостановлено до получения результата. Отправлено 88 кг в Салават на оптовый склад»,— отметила госпожа Магзюмова. Будет проведено исследование, в том числе на содержание метанола.

Отвечая на вопросы депутатов, будут ли проводиться массовые проверки производителей, Земфира Магзюмова ответила отрицательно, поскольку у ведомства нет таких оснований. «Надо, чтобы еще 32 человека умерли»,— возмутились депутаты.

Госпожа Магзюмова отметила, что на сегодняшний день количество проверок сократилось, малый бизнес, как правило, вообще не подлежит проверкам, чем и пользуются недобросовестные предприниматели.

«У нас все нормативные документы написаны кровью людей»,— заметил председатель комитета Халил Рахимов.

Первый замминистра торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров сообщил, что из-за пандемии уже почти три года проверки не ведутся. По его словам, продажа пищевого этилового спирта сегодня зарегулирована больше, чем метилового. «Нужно ужесточать контроль на федеральном уровне»,— считает Азат Аскаров.

Начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка, защиты интеллектуальной собственности и борьбы с незаконной игорной деятельностью Управления экономической безопасности МВД по Башкирии Роберт Мурсалимов сообщил, что в одном из городов республики в розничной продаже была обнаружена партия «Мистер сидр», не зарегистрированная в ЕГАИС. По его информации, производитель преднамеренно нарушил процесс производства сидра, покупал спирт подпольно, не смог отличить метиловый спирт от пищевого.

Также депутаты рассмотрели в первом чтении поправки о внесении изменений в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта…». Согласно законопроекту, предприниматели, зарегистрированные в специальном реестре Росалкогольрегулирования, при розничной продаже и в общепите должны соблюдать обязательные требования к маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи средствами идентификации, предоставлять сведения об их обороте. Аналогичные изменения в апреле текущего года были приняты на федеральном уровне.

«Более жесткое государственное регулирование закроет лазейки для проникновения на республиканский рынок алкогольного контрафакта и снизит риски для жизни и здоровья граждан»,— считают авторы законопроекта.

Документ в первом чтении рассмотрят на последнем заседании весенней сессии.

Владелец компании «Архангельские варенья», производящие слабые алкогольные напитки, Азамат Галин считает, что алкогольная отрасль уже зарегулирована и дальнейшее ужесточение законов ожидаемого эффекта не принесет, а контроль должен быть со стороны покупателя. «К сожалению, навести полностью порядок в этой сфере никогда не получится, ни одна система, налоговая инспекция, полицейские никогда не смогут справиться с проблемой, пока есть потребители, готовые купить дешевую продукцию»,— полагает господин Галин.

Гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, напротив, отмечает, что две трети рынка алкогольной продукции сегодня не маркируется: «Из 13,5 млрд литра всей алкогольной продукции, которая потребляется в стране за год, 8 млрд литров — алкогольная продукция натурального брожения (пиво, пивные напитки, сидр), которая не маркируется акцизными марками, для ее производства не нужна лицензия, для продажи не нужно получать розничную лицензию». По его мнению, необходимо вводить маркировку акцизными марками, лицензирование производства и розничной продажи всей алкогольной продукции, а также наводить порядок с контролем производства и розничной реализацией метилового спирта.

Влада Шипилова