В Геленджике разрабатывают новую модель отдыха

В Геленджике в экспертизу передали проектную документацию терренкура «Маркотх» — новой модели отдыха в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Реализовать проект планируют на условиях софинансирования с краевыми средствами. Завершить его намерены уже до конца текущего года.

Проект предполагает благоустройство пешего маршрута протяженностью 4 км. На всем пути следования будет 12 точек отдыха. Там будут оборудованы смотровые площадки, беседки, скамейки и урны.

«Вести работы будем бережно, сохраняя все природное своеобразие мест, планируем дополнительную высадку растений. По всему маршруту обязательно разместим информацию о растительном и животном мире Маркотхского хребта»,— отметил Алексей Богодистов.

Терренкур является методом санаторно-курортного лечения. Он предусматривает дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок и восхождений в гористой местности по определенным маршрутам.

Татьяна Ручкина

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