В выходные на Кубани прогнозируется ухудшение погоды

10 и 11 июня в Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий. По данным Краснодарского ЦГМС, местами в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы, на Черноморском побережье ожидаются сильные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В регионе прогнозируют порывы ветра при грозе до 15–20 м/с. Температура воздуха сохранится на комфортных значениях и существенно не понизится.

9 июня в Краснодарском крае ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер составит 5–10 м/с, местами с порывами до 12–14 м/с. Днем и вечером в отдельных районах ветер будет достигать 15–18 м/с, на Черноморском побережье — 20 м/с. Ночью температура воздуха составит 13…18°, днем 25...30°. В горах ночью будет 7…12°, днем 17…22°, на Черноморском побережье ночью 16…21°, днем 27…32°.

В Краснодаре в пятницу ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер составит 5–10 м/с, порывы будут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха ночью будет 14…16°, днем 27…29°.

Татьяна Ручкина

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