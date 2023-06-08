Спрос на туры в Петербург на даты ПМЭФ упал на 30%

Туристы стали реже приобретать пакетные туры в Санкт-Петербург на период с 12 по 17 июня, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Потенциальный гостей города отпугивает традиционный резкий рост цен на проживание во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Общее падение составило 30% по отношению к неделям раньше и позже форума.

«Рост цен в 3-5 раз - мы иногда видели такие кейсы, но не все. Если отель большой, то он мог поднять на 40-50%. Цены как быстро поднимаются, так и быстро падают, потому что отели понимают, что люди столько платить не могут»,— приводит агентство слова вице-президента Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергея Ромашкина в кулуарах Российского туристического форума «Путешествуй!».

При этом господин Ромашкин отметил, что период падения спроса очень короткий, поэтому серьезным фактором для рядовых туристов при решении посетить Петербург ПМЭФ не становится.

Петербургский экономический форум пройдет с 14 по 17 июня.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте