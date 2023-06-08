На Кубани водитель автобуса осужден за аварию с четырьмя погибшими

Темрюкский райсуд Краснодарского края признал 59-летнего водителя автобуса Александра Евдокимова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек, сообщают следственное управление СКР и краевой суд. Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.

Инцидент с рейсовым автобусом Hyundai County, который следовал из станицы Вышестеблиевской в город Темрюк, произошел утром 4 июня 2022 года. Во время поездки водитель Александр Евдокимов почувствовал себя плохо, но не остановил автобус, в котором находились 22 человека. Из-за потери водителем контроля над ситуацией автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом. Четверо пассажиров автобуса погибли на месте, еще тринадцать человек получили травмы.

Суд, рассмотрев дело, назначил Александру Евдокимову дополнительное наказание в виде запрета управления транспортными средствами на три года.

Анна Перова, Краснодар