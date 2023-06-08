Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани водитель автобуса осужден за аварию с четырьмя погибшими

Темрюкский райсуд Краснодарского края признал 59-летнего водителя автобуса Александра Евдокимова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек, сообщают следственное управление СКР и краевой суд. Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.

Инцидент с рейсовым автобусом Hyundai County, который следовал из станицы Вышестеблиевской в город Темрюк, произошел утром 4 июня 2022 года. Во время поездки водитель Александр Евдокимов почувствовал себя плохо, но не остановил автобус, в котором находились 22 человека. Из-за потери водителем контроля над ситуацией автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом. Четверо пассажиров автобуса погибли на месте, еще тринадцать человек получили травмы.

Суд, рассмотрев дело, назначил Александру Евдокимову дополнительное наказание в виде запрета управления транспортными средствами на три года.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...