В Крыму задержали членов преступной группы по делу о мошенничестве с БАДами на 40 млн рублей

В Крыму, а также Москве задержали восьмерых человек по делу о мошенничестве с биоактивными добавками. Они нанесли ущерб жителям РФ и Казахстана не менее чем на 40 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Задержанные незаконным путем получили доступ к персональным данным заказчиков, которые через интернет оформили покупку биоактивных добавок и медицинских препаратов. Они звонили покупателям и представлялись правоохранителями. Они заявляли, что заказчики могут получить компенсации за покупку якобы поддельных препаратов. Для этого нужно было перевести определенную сумму. Полученные средства преступники обналичивали в банках Крыма. Всего от их действий пострадали не менее 1 тыс. человек.

У задержанных изъяли поддельные удостоверения адвокатов, технику и крупные суммы в иностранной валюте. Выяснилось, что кол-центр группировки находился в одной из квартир Симферополя.

Татьяна Ручкина

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