Бенефис Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, фестиваль Stereoleto и празднование Дня России

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга пройдут крупные музыкальные фестивали, органные концерты, гольф-чемпионат в рамках ПМЭФ-2023, а также празднование Дня России. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лютеранская церковь св. Петра - Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Лютеранская церковь св. Петра - Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пятницу, 9 июня, в соборе Петрикирхе пройдет уже традиционный концерт «Битва органов». Два органиста будут поочередно исполнять произведения великих композиторов разных эпох и соревноваться в удивлении зрителей богатством звучания и необычными техниками игры на органе.

Орган в Петербурге можно будет услышать не только в соборе: 9 и 10 июня в Планетарии № 1 музыканты Amadeus Concerts исполнят шедевры классики и произведения авторов нового времени в рамках цикла вечеров «Орган в Планетарии». Мероприятия пройдут под звездным куполом планетария в 21:30 в пятницу и в 22:30 — в воскресенье. Тот же коллектив, Amadeus Concert, 10 июня в Петрикирхе также представят новый формат органных концертов — «Орган+». По словам организаторов, концерт посетит специальный гость — яркий музыкант, имя которого пока держится в секрете. Он также отыграет органные сочинения и даже сыграет в дуэте с постоянным членом коллектива.

Еще один органный концерт ждет петербуржцев и гостей города ждет 16 июня в Петрикирхе — «Орган. Toп-10». Музыканты из Amadeus Concert сыграют десять музыкальных произведений, которые они считают величайшими органными композициями всех времен. Программа рассчитана и для тех, кто только знакомится с духовым органом, и для завсегдатаев подобных концертов.

Летнее петербургское небо 9 и 10 июня наполнится музыкой Рахманинова и Баха. На новой городской площадке на Васильевском острове — в амфитеатре «Под небом» — пройдут уютные концерты «Рахманинов под небом» и «Бах под небом». На них музыканты исполнят известные произведения композиторов. Петербуржцы и гости города смогут услышать рояль, флейту и вокальные партии. В пятницу пройдет концерт, посвященный творчеству Рахманинова, в субботу — Баха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флешмоб «Флаг России»

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Флешмоб «Флаг России»

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В понедельник в Петербурге также пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Основным местом притяжения петербуржцев и гостей города станет территория около «Газпром Арены». С 12 до 22 часов у аренды будут организованы тематические зоны. На вечернем концерте на главной сцене выступят Сергей Лазарев, Анатолий Цой, «Градуcы», Radio Tapok. Ведущими мероприятия будут Дмитрий Губерниев, Марина Кравец, Анна Хилькевич и Sasha Stone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Смешанные чувства». Герман Льюис - Михаил Боярский, Кристина Миллер - Лариса Луппиан

Фото: Театр имени Ленсовета Спектакль «Смешанные чувства». Герман Льюис - Михаил Боярский, Кристина Миллер - Лариса Луппиан

Фото: Театр имени Ленсовета

Для любителей постановок 13 июня в Театре Ленсовета пройдет спектакль «Смешанные чувства», роль счастливой пары в котором сыграют Михаил Боярский и его жена — актриса Лариса Луппиан. «Он — вдовец, вспыльчивый, смешной и мелочный, порою — зануда, но с чувством юмора, оказывающийся на поверку тонким, чутким, и даже возвышенным. Она — вдова, гордая и ранимая, колкая и насмешливая, благородная максималистка, решившая поставить крест на личной жизни»,— следует из описания постановки. Лиричный, тонкий, но динамичный спектакль со звездой парой пройдет также в июле и осенью.

15, 16 и 17 июня в Театре музыкальной комедии пройдет премьера оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка», известной в России под названием «Мистер Икс». Любовь и интриги, музыка, юмор, цирковые номера и счастливый финал. Постановка подойдет и взрослым, и детям старше 12 лет.

16 июня в Петербурге свой концерт найдут и любители джаза, и поклонники рока. В пятницу амфитеатр «Под небом» примет концерт «JAzzz Party под небом». Организаторы обещают нестандартную атмосферу: бэнд Юлии Худяковой, гангстеры, шаржисты. Для тех, кто больше предпочитает рок: в клубе «Аврора» состоится концерт «ROCK при свечах». «Мерцание свечей, звуки рояля, струнного оркестра и… рок-музыка»,— пишут организаторы мероприятия. На нем можно будет услышать оперные арии, акустический сет в сопровождении рояля, струнного оркестра, флейты, перкуссии и балалайки. И всё это — при свете сотен свечей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

В рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня в гольф-клубе «Петергоф» пройдет ежегодный турнир Roscongress Golf Cup. Гостей ожидает яркая программа, посвященная юбилею турнира, а также авторский ужин.

В четверг, 15 июня, в клубе Jagger пройдет концерт легендарной российской группы «На-На», созданной продюсером Бари Алибасовым. На сцене — первые солисты группы Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Stereoleto в общественном пространстве «Порт Севкабель»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фестиваль Stereoleto в общественном пространстве «Порт Севкабель»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На предстоящей неделе в Петербурге также пройдет несколько музыкальных фестивалей, где выступят артисты на любой вкус. 10–11 июня на сцене «Севкабель Порта» пройдет 22-й международный музыкальный фестиваль Stereoleto. В фестивале примут участие: Баста, Лев Лещенко, Zoloto, «Альянс», Антоха МС & Mr. Bruce, «Комсомольск», Pyrokinesis, Владимир Кузьмин, polnalyubvi, «Свидание», Тося Чайкина, Драгни, «Наадя», Shiran (Израиль), DenDerty, Lalalar (Турция), «Казускома», «Копы в огне», Lovanda, «Дурной вкус», Kedr Livansкiy, Oligarkh, Lurmish, Supruga, PALC, Уриевский, «мытищи в огне», «Сова», «нежность на бумаге», Наша Таня, Маяк, Soltwine и другие. Более 30 артистов, три сцены, стрит-фуд и стереомаркет, а также вид на Финский залив. Накануне фестиваля Лев Лещенко, золотой голос отечественной эстрады, дал развернутое интервью нашему изданию.

16 июня на Московском рынке пройдет «Большой семейный фестиваль», хедлайнером которого станет поп-певица Клава Кока. На мероприятии петербуржцев также ждут диджей-сеты, мастер-классы для детей и взрослых, аквагрим и аттракционы.

Еще одно событие — панк-фестиваль — пройдет в Саду Меншикова. «Полигон фест» — двухдневный фестиваль под открытым небом для любителей панка и тяжелого рока. На сцене выступят Jane Air, «Пионерлагерь Пыльная Радуга», «Таймсквер», 7000$, «Операция Пластилин», «Северный Флот», «Бригадный Подряд», «Гудтаймс», Sellout.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Стоп-слово», режиссер Закари Уигон

Фото: Charades Кадр из фильма «Стоп-слово», режиссер Закари Уигон

Фото: Charades

В четверг, 8 июня, в прокат вышла картина Закари Уигона «Стоп-слово». В ромкоме сыграла актриса Маргарет Куэлли, прославившаяся ролями в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде». Известные кинокритики высказывались положительно о фильмах Уигона, и «Стоп-слово» — не исключение.

На предстоящей неделе в кинотеатрах также покажут остросюжетный боевик Гая Ричи «Переводчик». По сюжету герой Джека Джилленхола выживает в окружении врага во время боевых действий в Афганистане, за что он обязан переводчику. Как американская ЧВК помогала главному герою, можно узнать, посмотрев триллер Гая Ричи.

Российская комедия «До рассвета» также выходит в прокат. У героев появляется возможность изменить судьбу, однако это необходимо сделать до рассвета. Фильм Георгия Даниелянца — о том, как непросто сделать первый шаг к новой жизни.

Полина Пучкова