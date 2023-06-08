В Курске планируют построить два детских сада в 2023 году

До конца 2023 года в Курске должны завершить строительство двух детских садов, сообщили в пресс-службе правительства области по итогам совещания с застройщиками у вице-губернатора Романа Денисова. Стоимость работ оценивается в 497 млн руб.

Два детсада на 150 мест каждый должны быть построены на проспекте Дериглазова. Работы на площадках этих объектов уже ведет подрядчик — АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова». Типовые здания детсадов запроектированы на восемь групп. Четыре из них рассчитаны на детей от полутора до трех лет, еще четыре группы — на детей старше трех лет. По данным облправительства, на строительство двух детских садов регион получил 497 млн руб. в виде инфраструктурного бюджетного кредита.

Сергей Калашников

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