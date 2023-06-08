Жители Шепси просят генпрокурора не сносить их дома

Владельцы частных домов в поселке Шепси Туапсинского района Краснодарского края, которые могут попасть под снос, обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с жалобой на действия заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. Копия документа имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org

Жители поселка просят генпрокурора признать незаконными действия его заместителя, который обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительными сделками договоры аренды земельных участков. В жалобе к генпрокурору РФ сообщается, что большая часть из ответчиков являются законными собственниками недвижимого имущества и законными арендаторами спорных земельных участков.

«Летом 2012 года руководство ЗАО "Пансионат "Шепси" сначала произвело раздел принадлежащего ему участка размером в 47 га на 31 более мелкий участок. Затем в промежутке между 2015 и 2019 годами полученные участки были еще раз раздроблены. В результате произведенного дробления получилось 102 участка»,— говорится в жалобе генпрокурору.

Далее, по мнению зампрокурора РФ, руководство ЗАО «Пансионат "Шепси"» при участии администрации Туапсинского района переуступило принадлежащие обществу права аренды, минуя процедуру торгов. Новые арендаторы изменили вид разрешенного использования спорной земли с «для строительства пансионата отдыха "Шепси" и детского сада» на «земли населенных пунктов».

«Вина конечных приобретателей, по мнению заместителя прокурора РФ, заключается в том, что они приобрели права аренды на спорные земельные участки и права собственности на недвижимое имущество, построенное на этих земельных участках в личных неправомерных целях»,— отмечают собственники домов.

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев в мае текущего года обратился в Туапсинский районный суд с заявлением о расторжении 46 договоров об аренде земельных участков в Шепси. Также истец требует демонтировать 157 объектов капитального и некапитального строительства на спорных территориях. В деле 43 ответчика (юридические и физические лица), а также администрация Туапсинского района и администрация Шепсинского сельского поселения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Пансионат "Шепси"» зарегистрировано в 1992 году в Туапсинском районе. Основной профиль общества — деятельность санаторно-курортных организаций. Гендиректором компании является Елена Кустова. Выручка АО за 2022 год составила 127,3 млн руб., прибыль — 6,1 млн руб.

Тат Гаспарян

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