Липецкий губернатор рассказал о размещении беженцев из Белгородской области

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об условиях, созданных в пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона для беженцев из Шебекинского городского округа Белгородской области, находящегося под постоянными обстрелами ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Липецкий губернатор в четверг, 8 июня посетил один из ПВР. В своем telegram-канале господин Артамонов сообщил, что в нем были расположены семьи с детьми, им предоставили «отдельные номера гостиничного типа».

«Посмотрел, какие условия, как кормят. Обустроились хорошо. Медики всех осмотрели. Нужна была инвалидная коляска — центр соцзащиты обеспечил. Детям привезли игрушки, книжки,— рассказал господин Артамонов.— Конечно, все рады, что тут спокойно и нет взрывов».

По словам липецкого губернатора, переселенцы «готовы выйти на временную работу». «С трудоустройством, если нужно, поможем, детей в садики устроим — летом всегда бывают свободные места»,— заверил он.

«Прекрасно понимаем, что хочется домой, что пережить пришлось страшное. Ужасно, когда дети говорят, что могут по звуку определить, в какой европейской стране была собрана летящая на их город ракета. Это не по-человечески»,— заключил губернатор.

Власти Белгородской области ранее сообщали, что в ПВР в Липецкой области отправились порядка 200 человек из приграничья.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте