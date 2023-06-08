Компания из Петербурга выиграла конкурс на реконструкцию аэропорта на Камчатке за 1,9 млрд рублей

Петербургская компания ООО «УНР-524 Полимертепло» стала победителем объявленного Ространсмодернизацией конкурса на выполнение работ по проектированию и реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Тилички» в Камчатском крае — самого северного в регионе, через который проходит более 70% всех авиамаршрутов края.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно до 2025 года спроектировать и выполнить реконструкцию ВПП, включая рулежные дорожки. Окончательно завершить все работы необходимо до 6 октября 2026 года.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 1,9 млрд рублей. В протоколе указано, что к участию в торгах были допущены еще две компании, чьи названия не раскрываются. Они готовы были исполнить контракт по более низкой цене, однако оказались менее опытными участниками, и их заявки были отклонены.

Тем не менее, в настоящий момент определение подрядчика приостановлено по решению ФАС. На итоги конкурса пожаловалась московская компания ООО «Лидер», которая, судя по описанию в СПАРК, не является профильным участником рынка.

ООО «УНР-524 Полимертепло», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Петербурге в 1993 году. С конца 2021 года ее единственным владельцем является предприниматель Борис Ярема. Ранее компания была подразделением треста «Сантехмонтаж-62» Главленинградстроя (был образован в 1947 году). Занимается инженерными изысканиями, проектированием и строительством различных объектов в ЦФО, ЮФО и ДФО. Выручка в 2022 году составила 4 млрд рублей, хотя ранее не доходила до 1 млрд. Чистая прибыль по итогам прошлого года — 83,6 млн руб.

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