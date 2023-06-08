«Ростсельмаш» представил два новых продукта в День Донского Поля

Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники представил новый трактор «Ростсельмаш» 2400 и систему автоуправления РСМ Агротроник Пилот, 1.0 Электроруль. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Серийное производство трактора «Ростсельмаш» 2400 стартовало на днях. Трактор имеет более мощный двигатель, чем прежние модели, а также оснащен системой повышенной производительности.

Агромашина может работать с системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль, которая обеспечивает дистанционное управление сельхозтехникой на расстоянии до 5 км от базовой станции RTK.

«Демпоказ трактора, оснащенного системой РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль был проведен в динамике – во время работы техники с офсетной бороной в поле»,— сообщает пресс-служба «Ростсельмаш».

На выставке присутствовали губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин, и другие официальные лица.

Анастасия Назарова