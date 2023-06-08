В Темрюке на пять лет осудили водителя рейсового автобуса за смерть четырех пассажиров

Темрюкский районный суд назначил пять лет лишения свободы в колонии-поселении водителю рейсового автобуса «Вышестеблиевская — Темрюк» Александру Евдокимову. По его вине четыре человека погибли, стольким же был причинен тяжкий вред здоровью и девяти — вред здоровью средней степени тяжести. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

4 июня 2022 года в районе 8 часов Александр Евдокимов вышел на рейс. Автобус Hyundai County, в котором находились 22 пассажира, был технически исправен. По дороге водителю стало плохо, однако он не остановился. В результате машина съехала с дороги и наехала на опору искусственного освещения и дерево.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее смерть двух или более лиц). Помимо срока ему запретили на три года управлять транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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