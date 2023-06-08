Размещение разворотного истца

В Перми разворачивается новый спор из-за отзыва разрешения на строительство. Фонд развития и поддержки экологических инициатив ДЗАТИ (застройщик бизнес-центра по ул. Пермской, 84) инициировал судебный процесс с региональным минимущества. Ведомство выдало фонду разрешение на возведение здания, а через три месяца отозвало его, мотивировав тем, что для размещения разворотного кольца пожарной техники фонд использовал соседний участок. Разрешение у фонда отозвали вскоре после того, как выдали аналогичный документ на возведение ЖК бизнес-класса на смежной территории. По словам юристов, если пожарный проезд к зданию ДЗАТИ действительно организован за счет земель третьего лица, то застройщику необходимо получить согласие на такое использование.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Земельный участок на ул. Пермская, 84 в Перми. Источник - публичная кадастровая карта Фото: Земельный участок на ул. Пермская, 84 в Перми. Источник - публичная кадастровая карта

Застройщик административного здания в центре Перми — фонд развития и поддержки экологических инициатив ДЗАТИ оспаривает в суде отзыв разрешения на возведение своего объекта. 22 декабря 2022 года краевое минимущества выдало фонду разрешение на строительство 5-этажного нежилого здания по ул. Пермской, 84, однако уже через три месяца отозвало его соответствующим приказом. Другим исковым заявлением фонд оспаривает выдачу разрешения СЗ «Пермская» на строительство дома бизнес-класса на смежном участке по ул. Пермской, 86. В фонде считают, что при таком соседстве зданий нарушаются нормы пожарной безопасности и инсоляции.

По сведениям kartoteka.ru, фонд развития и поддержки экологических инициатив ДЗАТИ зарегистрирован в 2003 году. Его президентом является Владимир Медведев, а учредителями — Андрей Ежов и Сергей Черненко, владельцы компаний группы «Флора гроу» (растениеводство, производство удобрений и азотных соединений). Участок по ул. Пермской, 84 площадью 1,2 тыс. кв. м можно использовать для общественно-делового назначения.

ООО СЗ «Пермская» (девелопер ЖК бизнес-класса по ул. Пермской, 86) получил разрешение на возведение объекта 1 февраля. Гендиректор и владелец компании Илья Волков ранее пояснял, что площадь комплекса составит около 8 тыс. кв. м, включая жилой и коммерческий фонд. В состав объекта войдет несколько строений, включая отдельно стоящие особняки на первой линии ул. Пермской.

На судебном заседании 7 июня по оспариванию отзыва разрешения представитель фонда ДЗАТИ сообщил, что причина отзыва разрешительной документации, указанная в приказе, — отсутствие документов и недостоверные сведения, представленные в министерство. «Приказ об отзыве разрешения стал для заявителя полной неожиданностью, и до настоящего времени нам непонятно, какие именно документы не были представлены и какие сведения являются недостоверными»,— заявил представитель истца.

Юрист регионального минимущества подчеркнул, что разрешение на строительство здания выдано с учетом перечня представленных документов. Однако в ведомство обратился некий собственник соседнего участка и сообщил, что на его территории фонд ДЗАТИ запроектировал разворот для пожарных машин и «даже мероприятия, связанные со строительством данного объекта». Министерство изучило раздел проектной документации на административное здание, посвященный пожарной безопасности. Примечательно, что по правилам этот раздел застройщики не обязаны представлять в минимущества для получения разрешения. «Из раздела мы увидели, что на указанный участок обеспечивается доступ пожарных машин, но разворотная площадка для них запроектирована на соседних земельных участках без каких-либо правоустанавливающих документов»,— объявил ответчик. По данным ведомства, этот пожарный разворот не был указан в схеме планировочной организации участка, которую представляют застройщики министерству. «Если бы эту информацию нам представили, мы вынуждены были бы отказать в выдаче разрешения на строительство, потому что это существенное нарушение»,— добавил представитель минимущества.

В фонде заявили, что получили отзыв на исковое заявление только в суде и теперь хотят задать вопросы проектировщикам и другим организациям. Суд отложил заседание на июль.

Президент фонда ДЗАТИ Владимир Медведев пояснил „Ъ-Прикамье“, что на участке по ул. Пермской, 84 планировалось возвести 5-этажное здание с подземной автостоянкой и офисами для своих сотрудников. Собеседник опроверг информацию о планах разместить разворотное кольцо для пожарной техники на землях третьих лиц. Господин Медведев добавил, что девелопер дома по ул. Пермской, 86 предусмотрел минимальный отступ между зданием фонда и своим домом — 2,6 м, тогда как по требованиям пожарной безопасности оно должно быть не менее 6 м. Также в доме по ул. Пермской, 86 нарушится инсоляция, считает господин Медведев, часть квартир не будет обеспечиваться необходимым временем инсоляции, так как выйдет на стену здания по ул. Пермской, 84. «Фонд ДЗАТИ требует признать недействительным разрешение на возведение ЖК, поскольку разрешительная документация на наше административное здание была получена раньше. Это означает, что проектировщики соседнего жилого дома должны были учитывать параметры строящегося объекта фонда»,— заметил президент ДЗАТИ.

Связаться с гендиректором СЗ «Пермская» Ильей Волковым не удалось, он не ответил на звонок по телефону.

«Если в действительности организация пожарного подъезда к административному зданию ДЗАТИ осуществлена за счет использования земельного участка третьего лица, необходимо получить согласие на такое использование,— говорит гендиректор юридической фирмы «Бизнес-Консалтинг Пермь» Татьяна Прокопенко.— Без получения согласия строительство не видится возможным. Однако указанные обстоятельства могут быть объективно оценены исключительно после детального анализа первичной строительной документации — проекта, плана и прочего».

Процесс ДЗАТИ об оспаривании разрешения на строительство соседнего дома эксперт назвала типичным, указав на однозначную судебную практику по разрешению аналогичных процессов. Немаловажное значение для разрешения спора будет иметь судебная экспертиза, добавила гендиректор «Бизнес-Консалтинг Пермь».

Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко подчеркнул, что судебная практика допускает отмену разрешений на строительство со стороны уполномоченного органа в порядке самоконтроля. Обоснованность такого решения может быть проверена судом, что и произойдет в данном случае. По иску об оспаривании разрешения на строительство соседнего дома фонд ДЗАТИ выдвигает предположения, что построенный объект нарушит его права. От того, насколько успешно истец докажет свои аргументы, будет зависеть решение суда, добавил управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье».

Евгения Ахмедова