5 июня стало известно о многочисленных случаях отравлений «Мистером сидром» в ряде регионов ПФО. По последним данным, 31 человек умер, несколько десятков пострадали. По данным Росалкогольрегулирования, «Мистер сидр» поставлялся, в том числе, в Башкирию. Случаев отравления среди жителей Башкирии не зарегистрировано, однако депутаты Курултая республики превентивно разработали законопроект, ужесточающий контроль за производством слабого алкоголя. Владелец компании «Архангельские варенья», производящей слабые алкогольные напитки, Азамат Галин считает, что ужесточение законов ожидаемого эффекта не принесет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Андреев, Коммерсантъ Фото: Максим Андреев, Коммерсантъ

Производственный рынок уже настолько зарегулирован, поэтому что бы там ни делали, это уже не принесет ожидаемого результата. Производитель так называемого сидра, хотя к сидру он не имеет никакого отношения, был включен в ЕГАИС – систему электронного учета реализации алкогольной продукции. Благодаря этому и удалось довольно быстро локализовать эту проблему, изъять тысячи литров алкоголя. Предприниматель, по моим данным, работает на рынке чуть больше года, однако у него был уже очень большой круг дистрибьюторов, оптовых покупателей. Мы работаем чуть больше 10 лет, у нас нет таких контактов. Это говорит о том, что он продавал продукцию изначально по цене ниже рыночной.

Давайте расскажу о ценообразовании одного литра напитка. Прежде всего, акциз – 25 руб., НДС – 25 руб. Это уже 50 руб., которые производитель должен заплатить в бюджет. Стоимость бутылки – 15 руб., этикетки – 5 руб., крышки – 2 руб. Уже получаем примерно 80 руб. Есть еще зарплата, электроэнергия, тепловая энергия и, самое главное, сырье. Если все это сложить, один литр напитка никак не может стоить дешевле 120 руб. То есть если я буду продавать за 120 руб. или ниже, я буду работать себе в убыток. Когда подходишь к полке и видишь, на полке стоит сидр или медовуха, и он стоит дешевле 120 руб., то сразу надо подумать: почему так дешево? У того производителя напиток стоил ниже рынка – в районе 60 руб. Для того, чтобы продавать по такой цене, он должен был удешевить производство. А как это сделать? Брать дешевые составляющие. Вместо сахара, к примеру, добавил этиленгликоль – он обладает сладким вкусом. Он мог взять самый дешевый спирт – метанол, причем купил его, очевидно, нелегальным образом, разбавил подсластителем с каким-то, видимо, ароматизатором, и продавал под видом сидра.

Плохо, что его покупатели не задались вопросом, почему такие низкие цены. Потребитель делает свой выбор кошельком. Может ли, к примеру, литр сока стоить 50 руб.? Он не может стоить столько. Килограмм яблок по оптовой минимальной цене стоит 30 руб. Выход сока из них – 25%.

По своему опыту могу сказать, что написанное на этикетке в большинстве случаев не соответствует действительности. Иногда я даже хлеб, если вижу незнакомого производителя, не беру, не говоря уже о полуфабрикатах. Как могут пельмени стоить 100 руб. за кг, когда мясо стоит минимум 300 руб. по оптовой цене.

По действующему законодательству ответственность за продукцию несет производитель, а не торговые сети. Производитель, оформляя декларацию о соответствии, декларирует тем самым свою добросовестность. Все производство в России построено по этому принципу. Как нет защиты от мошенников, так нет защиты от недобросовестного производителя. На это существует превентивная воля Уголовного кодекса. Мы же не можем к каждому производителю прикрутить на лоб по фонарику с видеокамерой, поставить колючую проволоку, приставить к каждому производителю по автоматчику. Я понимаю, что хотелось бы. У нас любят: сейчас ужесточим, усилим. Но надо подумать, что мы такими действиями можем убить все производство в стране.

В Башкирии, к счастью, нет случаев отравления сидром, благодаря работе Ассоциации производителей алкогольной продукции. Вся реализация, по крайней мере, в Уфе, контролируется. Этот сидр не мог попасть просто так на полки наших магазинов. В республике три года назад была большая акция по борьбе с суррогатным алкоголем. Нашими совместными усилиями много точек-разливаек, которые могли бы продавать такую продукцию, были закрыты. Остались только «белые» реализаторы, у которых есть кассовые аппараты, ЕГАИС. В основном порядок в этой части навели, рынок почистили. К сожалению, навести полностью порядок в этой сфере никогда не получится. Ни одна система, налоговая инспекция, полицейские никогда не смогут справиться с проблемой, пока есть потребители, готовые купить дешевую продукцию. Чтобы производители могли снижать цены не в ущерб качеству продукции, надо снижать акцизы и НДС.