В Ставрополе 10 июня будет ограничено движение в центре города

В связи с проведением VIII международного форума творческих союзов «Белая акация» в грядущую субботу будет ограничено движение на части центральных улиц Ставрополя. Об этом предупреждает городская администрация.

С 06:00 утра до 22.00 для проезда будут закрыты ул. маршала Жукова (от ул. Ленина до ул. М. Морозова), улице М. Морозова (от ул. Артема до ул. Маршала Жукова).

С 18:00 до 22:00 также будет перекрыто движение по ул. Советской, ул. Булкина, ул. М. Морозова (от ул. Пушкина до ул. Артема), ул. Артема (от ул. Ленина до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (от ул. Пушкина до просп. Октябрьской Революции), ул. Кавалерийской (от ул. Дачной до ул. Дзержинского), пр. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до ул. Советской), пр. К. Маркса (от ул. Голенева до пр. Октябрьской Революции).

Движение троллейбусных маршрутов № 1, 2, 4, 9 будет изменено.

Анастасия Назарова