Петербург посетит делегация африканской миссии по урегулированию конфликта в Украине

Делегация из семи президентов стран Африки, входящих в мирную миссию по поиску путей урегулирования украинского кризиса, посетят Санкт-Петербург на предстоящей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на содействующую поездке НКО Brazzaville Foundation. До этого они совершат визит в Киев.

«Brazzaville Foundation рада объявить, что президент Украины Владимир Зеленский примет в пятницу, 16 июня, в Киеве, а президент России Владимир Путин в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамапосу, президента Коморских Островов и председателя Африканского союза Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Уганды Йовери Кагуту Мусевени, президента Сенегала Маки Саля, президента Замбии Хакаинде Хичилему»,— говорится в сообщении НКО, которое цитирует агентство.

Кроме того, возможен визит президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, но окончательного решения об этом не принято.

О создании мирной миссии по Украине странами Африки было объявлено в середине мая.

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