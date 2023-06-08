В Ярославской области выявлен картельный сговор

Ярославский УФАС привлек к административной ответственности участника картельного сговора за нарушение правил недискриминационного доступа, а прокуратура подала в суд на всех участников с иском о взыскании незаконного обогащения. Сумма ущерба составила 500 тыс. руб. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В пресс-службе ведомства сообщили, что трое жителей Самарской области вступили в картельный сговор и приняли участие в аукционах ярославских госучреждений на поставку компьютерной техники. Также они принимали участие и в аукционах других регионов.

Схема состояла в том, что двое из участников сговора подавали ценовые предложения значительно ниже изначальной цены контракта. Третий участник подавал заявку с ценой выше первых двух, но также ниже, чем у добросовестных конкурентов. Предложенные цены участниками сговора являлись нерентабельными для остальных участников торгов. В результате торгов победителем становился третий участник, поскольку участники, предложившие минимальные цены, не предоставили необходимых документов.

«По итогам закупок незаконно получены денежные средства в сумме около 500 тыс. руб.»,— сообщили в прокуратуре. Теперь ведомство планирует взыскать эти средства в доход РФ.

Алла Чижова