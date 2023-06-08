Эколог объяснил раннее цветение моря в Анапе

Ядовито-зеленые водоросли покрыли побережье Анапы раньше обычного срока, сообщают пользователи соцсетей. Небольшие скопления камки были замечены туристами в мае, а с началом лета их количество увеличилось. Обычно пик цветения традиционно приходится на август.

Как рассказал «Кубанским новостям» член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко, теплая зима является одним из факторов раннего цветения водорослей. "Средняя температура Черного моря была достаточно высокой", — отмечает эколог.

В пресс-службе администрации Анапы пояснили, что цветение моря прекращается каждый год в разное время. К тому же, количество водорослей тоже разное. Чистое море можно найти в 200 метрах от места скопления камки.

Отмечается, что уборка водорослей сотрудниками МУП «Объединение курортных услуг» проводится постоянно.

Валерия Каманина