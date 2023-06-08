Alpine посвятила спорткар A110 R гонке «24 часа Ле-Мана»

Компания Alpine представила эксклюзивную версию спорткара A110 R — модификацию Le Mans, посвященную гонке «24 часа Ле-Мана».

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Визуально новое исполнение отличается белым цветом кузова, дополненным голубыми акцентами, а также аэродинамическим «плавником» в стиле гоночного прототипа Alpine A480. На кузове и в салоне появились логотипы 24 Hours of Le Mans, а на солнцезащитных козырьках размещена схема трассы.

Технические изменения новой модификации подразумевают только новые настройки подвески, которые оптимизированы под гоночную трассу и названы Hunaudieres в честь отрезка трассы в Ле-Мане. 300-сильный 1,8-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением остался прежним.

Тираж Alpine A110 R Le Mans составит 100 экземпляров стоимостью €140 тыс.. Владельца спорткара в комплекте с автомобилем получат пакет Band of Racers, который включает в себя приглашение в паддок команды Alpine Elf Endurance Team и возможность проехать круг по трассе перед стартом «24 часов Ле-Мана» в 2024 году.

Напомним, премьера Alpine A110 R, который стал флагманской модификацией марки, состоялась в октябре 2022 года.

Максим Вершинин

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