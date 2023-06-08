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ООО «Сингам» привлечено к ответственности за незаконную свалку в Волгограде

Арбитражный суд Волгоградской области наложил на ООО «Сингам» за размещение отходов на объекте, не внесенном в государственный реестр объектов обращения с отходами (ГРОРО). Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

По данным ведомства, компания осуществляла деятельность по размещению отходов на земельном участке в Советском районе Волгограда без специального разрешения и без введения объекта в эксплуатацию. На территории свалки обнаружены древесные отходы IV класса опасности от сноса и разборки зданий. Размер штрафа составил 5 тыс. руб.

Ранее Росприроднадзор потребовал от ООО «Сингам» прекратить экологически вредную деятельность на данном участке. Дело рассматривается Ворошиловским районным судом.

Дарья Васенина

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