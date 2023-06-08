Нижегородская филармония даст бесплатные концерты с 14 июня по 30 июля

65-й сезон летних благотворительных концертов откроет Нижегородская филармония с 14 июня, сообщили представители учреждения на странице «ВКонтакте». Жители и гости города смогут бесплатно посетить выступления симфонического оркестра по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сезон завершится 30 июля, всего запланировано 23 концерта классической музыки. По средам и пятницам выступления будут начинаться в 18:00 в Кремлевском концертном зале, по воскресеньям — в 19:00 на сцене «Ракушка» в Александровском саду. Подробная программа опубликована на сайте филармонии.

Елена Ковалева