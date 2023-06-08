Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородская филармония даст бесплатные концерты с 14 июня по 30 июля

65-й сезон летних благотворительных концертов откроет Нижегородская филармония с 14 июня, сообщили представители учреждения на странице «ВКонтакте». Жители и гости города смогут бесплатно посетить выступления симфонического оркестра по предварительной регистрации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сезон завершится 30 июля, всего запланировано 23 концерта классической музыки. По средам и пятницам выступления будут начинаться в 18:00 в Кремлевском концертном зале, по воскресеньям — в 19:00 на сцене «Ракушка» в Александровском саду. Подробная программа опубликована на сайте филармонии.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...