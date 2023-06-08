Парламенты Петербурга и Иркутской области договорились сотрудничать

Законодательные собрания Санкт-Петербурга и Иркутской области заключили Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Церемония подписания документа состоялась в Мариинском дворце, передает пресс-служба петербургского ЗакСа.

«Соглашение, которое мы сегодня подписали, должно послужить важным толчком в раскрытии богатейшего экономического потенциала Санкт-Петербурга и Иркутской области. Установление профессиональных контактов основано, в том числе, на общих моментах, сближающих наш город и Иркутск»,— заявил спикер петербургского парламента Александр Бельский на церемонии.

В рамках соглашения ожидается «налаживание горизонтальных связей между депутатами» и комиссиями обоих парламентов, отметил парламентарий Александр Ведерников.

Отмечается, что в ходе визита в Петербург делегация Иркутской области посетила объекты здравоохранения и спорта, частности, медцентр имени. Алмазова и стадион «Газпром Арена».

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