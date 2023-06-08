Ярославский омбудсмен проверит факт нападения пчел на детей в Тутаеве

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин возбудил производство по факту неоднократного нападения пчел на несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

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Детский омбудсмен занялся проблемой после обращения родителей из Тутаевского района. По их словам, пчелы с пасеки атакуют детей, особенно сложно тем, у кого аллергия на пчелиный яд. На месте уже провели необходимые мероприятия, в том числе опросили очевидцев. Сейчас выясняется, соблюдают ли владельцы пасеки санитарные нормы.

«Пчеловодами должны строго соблюдаться все установленные законом требования для обеспечения безопасности окружающих во избежание несчастных случаев»,— пояснил Михаил Крупин.

Алла Чижова