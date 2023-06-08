Заместитель руководителя администрации президента обсудил в Тюмени национальную политику УрФО

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов в Тюмени принял участие в совещании, посвященном реализации стратегии национальной политики в Уральском федеральном округе (УрФО) до 2025 года. Проводил совещание полпред Владимир Якушев. В нем также участвовали губернаторы регионов УрФО, в том числе глава Тюменской области Александр Моор, мэры, представители общественных организаций и силовых структур.

Магомедсалам Магомедов отметил, что УрФО не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Тюменскую область он включил в число лидеров с одними из лучших показателями в стране, отметив, что в регионе нет поводов для межнациональной напряженности.

При этом были отмечены сохраняющиеся проблемы. Например, фиксируются случаи неуважения со стороны мигрантов к традициям и нормам российского общества, пренебрежения элементарными правилами поведения, а также этническая преступность. Один из факторов, препятствующих адаптации мигрантов, — формирование замкнутых сообществ приезжих в школа. Участники совещания отметили, что их существование повышает риск межнациональных конфликтов и препятствует полноценной интеграции детей мигрантов в российское общество.

«Здесь требуется объединение усилий педагогов, психологов, гражданских институтов, а в ряде случаев – правоохранительных органов, уверен полпред. Нуждается в совершенствовании и практика взаимодействия с этническими общинами. Нужно вести диалог не только с лидерами этнических групп, но и со всеми мигрантами – вовлекать их в различные виды социальной активности»,— отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.

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