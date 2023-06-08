В Татарстане за 2022 год уволились свыше 5,4 тысяч медработников

За весь 2022 год в Татарстане уволились более 5,4 тыс. медиков, при этом на работу были приняты лишь 4,9 тыс. человек. Таким образом, отток кадров составил свыше 500 человек, заявила на заседании Госсовета республики сказала глава территориального фонда обязательного медицинского страхования региона Алсу Мифтахова.

Из общего числа уволенных 1,5 тыс. человек оказались врачами. Остальные являются специалистами среднего персонала

По словам госпожи Мифтаховой, на софинансирование расходов медучреждений по оплате труда врачей и среднего медперсонала из бюджета фонда потратили лишь 21% от заложенной суммы. Это 97,5 млн руб.

"Ъ-Казань"