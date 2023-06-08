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обновлено 16:45

Нарушения на заводе и при укладке асфальта стали причиной ненадлежащего ремонта дороги «Бураново — Киясово» в Удмуртии

Причиной ненадлежащего качества асфальта, уложенного на дороге «Бураново — Киясово» в Удмуртии, стало несоблюдение температурного режима при укладке и нарушения на заводе. В частности, при производстве материала там отключили бункер. Об этом журналистам рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. При этом пробы были «идеальными».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данному факту в суд направлено исковое заявление против подрядчика. Уложенный асфальт на трех участках дороги потребовалось срезать, а также провести временный ремонт.


Вместе с тем в республике прошла проверка отремонтированных дорог, на которые продолжает действовать гарантия. Главным недостатком оказались трещины, которые выявили в 70% случаев. По словам господина Горбачева, это не считается браком, однако подрядная организация проливает эти трещины битумной мастикой.

Устранить дефекты планируется до 30 июня, но в ряде случаев сроки могут быть продлены. В частности, такая ситуация возникла с улицей Азина в Воткинске. Здесь произошел подмыв дождеприменых лотков и ливневой канализации, в результате чего просел асфальт.

«Это не вина дорожных служб, асфальт был уложен без нарушений. Но раз такая ситуация произошла, туда вышла организация»,— отметил господин Горбачев.

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