В Севастополе эксгибиционисту назначили 7 лет строгого режима

Севастопольский городской суд назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима жителю, совершившему преступление против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В июле 2022 года мужчина 1989 года рождения находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на детской площадке по улице Шелкунова. В отношении двух десятилетних девочек он совершил акт эксгибиционизма. Дети испугались и убежали с площадки. В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали его в обнаженном виде на территории роддома №1.

Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Помимо срока ему назначили 200 тыс. руб. штрафа в пользу девочек за моральный вред. Также ему запретили на 10 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Татьяна Ручкина

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