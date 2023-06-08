Разработку проекта новой сцены Пермской оперы планируется закончить до конца года

Проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета завершится до конца этого года, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ. Глава региона напомнил, что изначально проектную документацию планировалось разрабатывать при финансовой поддержке бизнесмена Романа Абрамовича, однако сейчас господин Абрамович сосредоточен на помощи в обмене военнопленными в рамках СВО, а кроме того, находится под санкциями. «Проект остановился. Мы поняли, что нам надо найти бюджетные финансовые средства, чтобы его допроектировать. Мы их нашли. До конца года проектно-сметную документацию театра оперы и балета сделаем»,— заявил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новую сцену Пермского театра оперы и балета планируется возвести в Разгуляе. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд руб. В региональной адресной инвестиционной программе, утвержденной 30 сентября 2022 года, было указано, что объект построят в 2018–2027 годах. Основной объем работ и, соответственно, бюджетных ассигнований был запланирован на 2026–2027 годы. В феврале правительство Пермского края внесло в программу поправки: теперь в ней заложены только средства на проектирование, финансирование на последующие годы не расписано, информации о доле федеральной поддержки нет, а сроки сдачи объекта сдвинуты на 2032 год. В минстрое Прикамья поясняли, что перенос сроков строительства обусловлен тем, что еще не готова проектная документация.