Министр труда РФ оценил реализацию проекта по реабилитации и детей с инвалидностью в Тюменской области

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков оценил результаты реализации в Тюменской области пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. В пресс-службе правительства региона отметили, что глава министерства совместно с губернатором Александром Моором посетили реабилитационных центрах «Родник» и «Пышма», которые в 2022 году одними из первых начали реализовывать проект.

В рамках проекта семья, где ребенок впервые признан инвалидом, получает электронный сертификат, которым родители оплачивают услуги специализированных центров. Средства на оплату выделяются из федерального бюджета.

За прошедший год в рамках проекта услуги получили 372 ребенка с инвалидностью, а за пять месяцев 2023 года — еще 256 детей. Александр Моор отметил, что регион готов поделиться накопленным опытом с другими субъектами РФ, которые включатся в проект в 2024 году.

«Результаты первого года нас действительно порадовали. Мы сегодня видим, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей. Поэтому пилотный проект в перспективе будет расширяться и на другие территории»,— отметил Антон Котяков.

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