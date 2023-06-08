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Похитителя продуктов в магазине Ижевска задержали за хранение наркотика

В столице Удмуртии задержали 24-летнего жителя поселка Ува, который вместе со своей парой пытался похитить из магазина товар. При обыске у молодого человека обнаружили сверток с наркотиком, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В частности, инцидент произошел в одном из магазинов крупой торговой сети. Тревожную кнопку нажали сотрудники, которые остановили молодую пару с неоплаченным товаров. Прибывший на место наряд нарушителей задержал, а в ходе личного досмотра обнаружил пакет с неизвестным веществом.

Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции. Экспертиза показала, что в свертке находилось 55,74 гр наркотика. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

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