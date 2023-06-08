Наркотики не освободили от приговора

Как стало известно «Ъ», Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу армейского офицера Вадима Бая, который обвинялся в невыполнении приказа об убытии в зону специальной военной операции. Защита обвиняемого заявляла, что Бай не смог туда отправиться по состоянию здоровья. По словам адвокатов, когда начальство внесло имя офицера в соответствующий список, он чувствовал себя плохо из-за употребления наркотиков и нуждался в лечении. Позже военный действительно лежал в наркологическом отделении, однако врио главного врача медицинского учреждения заявил, что пациент здоров, и тот был выписан. В итоге Вадиму Баю назначали два года и девять месяцев колонии-поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мобилизованные россияне на полигоне перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Мобилизованные россияне на полигоне перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Краснодаре офицера вооруженных сил РФ Вадима Бая осудили на два года и девять месяцев колонии-поселения за неисполнение приказа. Бай сначала проходил военную службу по контракту с июля 2010-го по июль 2015 года, а затем, уже офицером, с 19 марта 2018 года по настоящее время. Имеет высшее образование, женат, воспитывает малолетнего ребенка.

Как указано в материалах дела, 26 июля 2022 года Вадиму Баю приказали отправиться в зону специальной военной операции, но он этого не сделал.

Аналогичный приказ был дан ему через несколько месяцев, 26 сентября. И в этот раз распоряжение командования также не было исполнено. После этого в отношении военного возбудили уголовное дело.

В суде защита Вадима Бая заявила, что он не смог принять участие в боевых действиях из-за ухудшения здоровья от употребления наркотиков. Адвокаты говорили, что в декабре 2022 года подсудимый лег на лечение в наркологическое отделение. Однако врио главного врача медучреждения, в котором находился военный, заявил, что Бай здоров, и тот был выписан из-за симуляционного поведения. Военно-врачебная комиссия и привлеченная в рамках расследования уголовного дела комиссия экспертов-психиатров установили, что Бай не страдал и не страдает синдромом зависимости от психоактивных веществ и не нуждается в лечении и реабилитации.

В связи с этим Краснодарский гарнизонный военный суд признал Бая виновным в неисполнении приказа, причинившим существенный вред интересам службы и виновным в неисполнении приказа в условиях вооруженного конфликта (ч. 1, ч. 2.1 ст. 332 УК РФ).

Защита обжаловала приговор в Южном окружном военном суде. Адвокат Татьяна Фирсова отметила, что медицинские документы Бая, приобщенные к материалам дела, были неверно оценены судом первой инстанции в приговоре или вовсе проигнорированы. По мнению защитника, сообщение врио главного врача диспансера опровергалось медицинскими документами о прохождении Баем в этом учреждении стационарного лечения с 5 по 20 декабря, а также с 23 декабря по 28 декабря 2022 года.

Также в апелляционной жалобе адвокат указала, что Бай на следствии и в суде давал противоречивые показания и сначала признавал вину, а потом отрицал ее. Защита полагает, что непоследовательное поведение Бая могло свидетельствовать о том, что он неправильно воспринимал «сложившуюся ситуацию и проводимые с ним действия» на фоне употребления наркотиков.

Рассмотрев жалобы, Южный окружной военный суд оставил приговор Вадиму Баю без изменения. Судебное решение вступило в законную силу.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону