РЖД запустил две скоростные электрички из Сочи в Абхазию

ОАО «РЖД» запустило два маршрута электрички «Ласточка» в Абхазию. В частности, Аэропорт Сочи — Гагра и Сочи — Гагра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Сочи Фото: пресс-служба администрации города Сочи

Рейсы были запущены в связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении. Поезда начнут курсировать с 8 июня. В пятивагонных поездах будут розетки для подзарядки мобильных устройств, система климат-контроля и обеззараживания воздуха. Предусмотрены специализированные места, оборудованные креплением для инвалидных колясок.

Поезд будет совершать четыре рейса в день: два из Сочи и два — обратно. Вместимость электрички — 350 посадочных мест. Стоимость билета составит от 800 руб. Вместе с прохождением таможенного контроля время поездки составит три часа. Для граждан РФ будет возможность оформлять проездные документы по внутреннему транспорту.

Олег Исаев

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