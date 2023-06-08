Экс-замдиректора челябинского МКУ «Городская среда» оставлен под арестом

Челябинский областной суд оставил в силе продление срока ареста бывшему заместителю муниципального учреждения «Городская среда» Вадиму Левченко, обвиняемому в получении взяток. Он остается под стражей до 20 июля, сообщают в прокуратуре региона.

Сторона защиты в апелляции просила избрать обвиняемому домашний арест, отметив, что тот не намерен скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей. Суд с учетом мнения прокурора оставил жалобу без удовлетворения.

Вместе с Вадимом Левченко фигурантами уголовного дела о взятках выступают бывшие руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. Как считает следствие, что с февраля 2020 по август 2021 годов сотрудники учреждения через посредника получили 2 млн руб. за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконно размещенных в Челябинске нестационарных торговых объектов.

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