РЖД могут вложиться в развитие судоходства в Прикамье

ОАО «Российские железные дороги» может стать партнером по развитию судоходства в Пермском крае. Сегодня на встрече с главными редакторами пермских СМИ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что уже обсуждал перспективы сотрудничества в этой отрасли с генеральным директором — председателем правления ОАО Олегом Белозеровым. «Причальная стенка у Перми I сейчас эксплуатируется Пермской пригородной компанией. Это “дочка” РЖД на 51%, а 49% — у Пермского края. Это означает, что мы можем РЖД, в хорошем плане, использовать. Они это тоже поддерживают. Буквально недавно разговаривал с Олегом Валентиновичем о том, что компания может стать инвестором судоходства»,— рассказал глава Прикамья. Он пояснил, что РЖД данное направление интересно из-за увеличившегося трафика речных судов в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Комплексную работу по развитию речных перевозок и судостроения краевые власти ведут с 2021 года. Тогда была сформирована рабочая группа по развитию водного транспорта, чуть позже начала функционировать Пермская судоверфь (ПСВ), созданная на базе выкупленного Корпорацией развития Пермского края Верхнекамского судостроительного комплекса. Также была проведена реконструкция причалов речного вокзала Перми, а на рынок речных круизов зашел крупный федеральный игрок — компания «ВодоходЪ». В этом году должен открыться речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск, по которому планируется запустить электросуда. Кроме того, власти региона и инвестиционная компания АФК «Система» обсуждают возможность строительства серии судов на электротяге на площадке ПСВ.