Структуры Виктора Харитонина могут создать в Перми центр по управлению активами Henkel

Новые владельцы Henkel могут создать в Перми центр управления активами. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ. По словам главы региона, он ведет об этом переговоры. «Это понятные нам люди, они строят у нас онкоцентр, владеют комбинатом “Кама”,— пояснил господин Махонин.— Эти люди платят уже два года НДФЛ по миллиарду рублей, на которые приобретаются в том числе лекарства для онкобольных. Но окончательное решение остается за ними».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в апреле российские предприятия Henkel были проданы консорциуму инвесторов, среди которых Augment Investments Виктора Харитонина. Структуры господина Харитонина в феврале этого года купили ООО «Кама», которое управляют Камским ЦБК. Проектом строительства краевого онкоцентра по концессии занимается ООО «Клиника инновационных исследований», которая также контролируется компаниями Виктора Харитонина.