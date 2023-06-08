На первый этап реконструкции мусорного полигона в хуторе Копанском потратят 270 млн рублей

Первый этап реконструкции мусорного полигона в хуторе Копанском обойдется в 270,6 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Заказчиком закупки является АО «Мусороуборочная компания». Заявки подать необходимо до 26 июня 2023 года. Определение подрядчика намечено на 28 июня. Исходя из заявки, подрядчик должен провести устройство очистных сооружений, временной дороги, системы сбора дренажных вод и склада реагентов. Помимо этого, необходимо провести монтаж пожарных резервуаров, благоустройство и озеленение дороги.

В марте 2023 года власти Краснодарского края заявляли, что вложат в модернизацию полигона в хуторе Копанском 2,4 млрд руб. Объект планируется расширить и построить экотехнопарк. К работам должны были приступить весной 2023 года.

Олег Исаев

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